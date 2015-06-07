Перед саммитом "Большой семерки" Обама встретится с Меркель

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама прибыл утром воскресенья, 7 июня, в аэропорт города Мюнхена. Там главу Белого дома встретил премьер-министр федеральной земли Баварии Хорст Зеегофер в сопровождении группы одетых в народные костюмы баварцев, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Сразу после торжественного приема Обама пересел в вертолет войск США и отбыл в сопровождении еще двух вертолетов в курортный город Гармиш-Партенкирхен, где в замке Эльмау в 13:00 по местному времени должен начаться саммит стран Большой семерки.

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Впрочем, до проведения саммита G7 американский президент должен позавтракать вместе с немецким канцлером Ангелой Меркель в курортном городке Крюни. Лидеры обеих стран проведут встречу в обществе местных жителей, информирует агентство AFP. Накануне канцлер заверила, что не собирается во время разговора с Обамой подробно обсуждать немецко-американский шпионский скандал. Руководство США подтвердило, что во время саммита G7 его участники обсудят действия России в связи с конфликтом в Украине, отмечает AFP.

Как известно, участники саммита в Баварии с 7 по 8 июня должны обсудить широкий спектр экономических и политических глобальных вопросов, таких как защита климата, мировая торговля, борьба с терроризмом, поддержка женщин и помощь развитию стран. Для обеспечения правопорядка во время проведения саммита привлечено более 20 тысяч полицейских.