В Эстонию прибыли американские истребители для участия в учениях НАТО

Восемь американских истребителей A-10 Thunderbolt прибыли в Эстонию для участия в учениях НАТО Saber Strike-2015, которые проходят с 1 по 19 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный штаб Сил обороны Эстонии.

Военные учения НАТО Saber Strike-2015 проходят в странах Балтии и Польше. В них принимают участие 6 тысяч военнослужащих из 13 стран, а также военная техника — танки, вертолеты и самолеты. В этом году принимающей стороной учений является Литва, но маневры пройдут также на военных полигонах Латвии, Эстонии и Польши.

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"Четыре истребителя A-10 прибыли на эстонскую авиабазу Эмари в четверг, еще четыре самолета — в пятницу. Связанные с проведением учений полеты будут проходить с 8 по 18 июня. Большинство вылетов будут осуществляться из Эмари на военные полигоны Латвии и Литвы, а также на Центральный полигон эстонских Сил обороны, где будет проводиться стрельба по наземным целям", — говорится в сообщении.

Истребители A-10 Thunderbolt входят в состав ВВС Национальной гвардии штата Мэриленд, с которыми ВВС Эстонии связаны многолетним сотрудничеством. В задачу эстонских военных входит поддержка прибывших в Эмари летных подразделений, а также контроль и руководство полетами в воздушном пространстве страны.