Латвийский актер в поддержку Украины отказался сниматься в российском блокбастере - СМИ

"Я делаю это ради Украины", - сказал Лочмелис.

"Я конечно, пострадаю в финансовом плане, но это самое меньшее, что могу сделать на благо Украины. Если я поеду в Крым и продолжу сниматься в кино, то буду чувствовать себя, словно поддерживаю русских. После того, как Россия подтянула тяжелую военную технику к Украине и послала туда тысячи человек, да еще и прозвучала новость, что Путин может отдавать приказ на использование военной силы за рубежом, у меня пропало желание участвовать в этом проекте», - подчеркнул актер.

Как отмечается в сообщении, в фильме "Викинг" Лочмелис играет важную роль, поэтому придется переписывать сценарий или искать другие способы выхода из ситуации. Скорее всего, в России к нему подадут судебный иск, сообщает Delfi.lv.

Читайте такжеРоссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии и Эстонии

"Пока ситуация не изменится, я с россиянами просто не буду работать. Ни в Латвии, ни в России. Они создают какие-то черные списки, накладывают эмбарго на рыбную продукцию. Почему страдать должны только мы? Пусть и русские хоть разок подумают о своем поведении", - заявил Лочмелис.

"Не думаю, что они уймутся, ведь они одержимы своей идеологией и все ходят с ощущением, что это единственный путь. Завтра им может вздуматься отобрать кусочек Финляндии или Латвии", - добавил Лочмелис.