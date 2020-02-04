Neue Zürcher Zeitung: США сделали много хорошего для Украины, но Трамп все портит

Защитники Трампа настаивают, что украинские и американские интересы не пострадали от поведения президента, но это не так.

Визит Госсекретаря Майка Помпео должен был продемонстрировать, что США поддерживают Украину. Но президент Дональд Трамп своим украинским скандалом нанес вред, который будет не так просто устранить.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung, напоминая, что в прошлую пятницу глава американской дипломатии приехал в украинскую столицу не с пустыми руками. Он привез с собой обещание Белого дома, что военная помощь для Вооруженных сил Украины останется в проекте американского бюджета на следующий год. И это после того, как в предыдущие годы Трамп требовал, чтобы эту помощь урезали.

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Несмотря на это, защитники американского лидера в деле по импичменту утверждают, что демократы в Конгрессе делают из мухи слона. Потому что Трамп разблокировал военную помощь для Украины в сентябре 2019 года. И Киев не начинал никаких расследований, которые он требовал. А теперь еще и известно, что Трамп будет продолжать оказывать Украине поддержку. «Поэтому там, где нет вреда, там нет и виновного», - утверждают защитники американского президента.

Но можно ли таким образом закрыть дело об импичменте, опираясь на лозунг: «Все хорошо, что хорошо кончается»? Издание отмечает, что такой подход игнорирует тот факт, что Украина и американские интересы на самом деле пострадали. То, как Трамп в прошлом году сделал Киев заложником своей предвыборной кампании, вызвало сомнения в американской поддержке. А расследование украинского скандала выявило, что президент США неоднократно пренебрежительно высказывался об Украине, которая остается ключевым государством в Восточной Европе.

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«Россия, которая уже шесть лет ведет войну против Украины, может радоваться таким сигналам из Вашингтона. Москва заинтересована, чтобы соседняя страна была слабой, неуверенной в западной поддержке. Чтобы ее можно было затянуть в свою зону влияния», - пишет издание.

Neue Zürcher Zeitung отмечает, что в своей политике в отношении Украины США многое сделали правильно. Особенно, если сравнивать американские действия с европейскими. Осознание того, что введенным после оккупации Крыма санкциям против России нет разумной альтернативы, в Америке закрепилось лучше, чем в Европе. Ведь европейцы постоянно ведут лоббистскую работу против давления на Москву, руководствуясь краткосрочными коммерческими интересами.

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Но складывается впечатление, что политикой относительно Украины занимается, в первую очередь, аппарат безопасности и Конгресс. А Трамп, в лучшем случае, ее воплощает не по собственному желанию. Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор ждет встречи в Белом доме. Американское посольство в Киеве до сих пор без посла. Оглядываясь на все это, визит Помпео был очень важным сигналом. Но этого не достаточно, чтобы загладить вред, причиненный украинским скандалом.