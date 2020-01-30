В Украину сегодня прибывает госсекретарь США Помпео

С украинским руководством Помпео обсудит вопросы европейской безопасности.

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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Ранее в управлении государственной охраны предупредили об ограничении движения транспорта на Бориспольском шоссе с 30 января до 1 февраля.

С украинским руководством Помпео обсудит вопросы европейской безопасности. С визита в Киев Майк Помпео начинает ряд поездок по Восточной Европе.

Ранее Помпео заявил, что США имеют много интересов относительно Украины. По его словам, Украина - "огромный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки".

В то же время американский чиновник на днях резко ответил американской журналистке Мэри Луиз Келли во время интервью для National Public Radio. Инцидент произошел после окончания публичного интервью, когда чиновник пригласил журналистку в частную гостиную департамента.

Он выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: «Как вы думаете, американцев волнует Украина?».