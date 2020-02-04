Турция отправляет дополнительные войска в Идлиб

В ночь на понедельник, 3 февраля, турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск несмотря на то, что оповестили о координатах движения своих военных.

Отправка турецкой военной помощи в сирийскую провинцию Идлиб нужна для укрепления наблюдательных пунктов.

Читайте такжеТурция начала стягивать бронетехнику к границе Сирии

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Мы ответили (сирийской армии на обстрел турецких военных.- ред.) в Идлибе должным образом и продолжим поступать так же. Переброска военной помощи в сирийский Идлиб предназначена для усиления наших наблюдательных пунктов», - сказал Чавушоглу, передает kommersant.

В ночь на понедельник, 3 февраля, турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск несмотря на то, что оповестили о координатах движения своих военных. В результате обстрела погибло шесть человек. В ответ турецкие военные нанесли удар по территории, на которой предположительно находятся артиллерийские части сирийской армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит отвечать на эту атаку, несмотря на то, что с 9 января в зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.