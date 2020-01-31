РосСМИ "проговорились" об убийстве Цемаха

Из переписки родственников Цемаха следует, что боевик уехал в Москву по делам 26 января и пропал.

Российский пропагандистский ресурс Russia Today опубликовал новость об убийстве боевика Владимира Цемаха, фигуранта дела об уничтожении самолета рейса MH17.

Публикация о смерти боевика появилась на сайте RT сегодня в 10:03, но через короткое время была удалена, передает «Апостроф».

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В своей новости российские пропагандисты опубликовали скриншоты якобы взломанной переписки родственников Цемаха.

Из переписки следует, что Цемах уехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна.

Новость была доступна на сайте в течение примерно пяти минут, после чего она была удалена.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

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Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды. 2 декабря 2019-го прокуратура Нидерландов заявила, что Россия сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета "Боинг-777" рейса MH17. В международной группе расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию "Боинга" и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия.