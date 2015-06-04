Поток мигрантов в Евросоюз по Эгейскому морю вырос в 5 раз

Об этом сообщил глава Frontex Фабрис Лежери в Париже. С начала этого года по Эгейскому морю переправились 45 тыс. человек, что составляет прирост в размере более 500%, передает dw.de. Большинство тех, кто стремится попасть в Грецию через Турцию, родом из Сирии, охваченной гражданской войной. Почти все прибывшие в ЕС сирийцы получают политическое убежище, отметил Фабрис Лежери.

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В то же время большая часть беженцев, которые попадают в ЕС, добираясь по Средиземному морю в Италию, родом из африканских стран к югу от Сахары, и их побуждает к побегу бедность.

По словам Фабриса Лежери, Frontex готовится усилить миссию "Посейдон" в Эгейском море. С января 2015 году было зафиксировано 100 тыс. случаев нелегального пересечения внешних границ ЕС. Эта цифра более чем в 2 раза превышает показатель того же периода прошлого года (40 тыс.).

Ранее Еврокомиссия предложила ввести квоты на беженцев для стран ЕС. По планам ЕК, квоты на прием беженцев должны начисляться на основе таких критериев, как объем ВВП, численность населения, уровень безработицы и число уже принятых беженцев. По этой формуле наибольшая нагрузка ляжет на Германию, Францию и Италию: Германия должна будет принимать 18,42% беженцев, Франция - 14,17% и Италия - 11,84%. Квоты не распространяются на Великобританию, Ирландию и Данию, поскольку они юридически не связаны данным предложением.