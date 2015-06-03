ПАСЕ обсудит вопрос о пропавших без вести из-за боевых действий на Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы намерена провести дебаты по докладу о пропавших без вести в результате конфликта на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос стоит в повестке дня летней пленарной сессии ПАСЕ, которая пройдет 22-26 июня во Страсбурге.

Доклад представит Джим Шеридан (Jim Sheridan, Великобритания).

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Кроме того, ПАСЕ рассмотрит вопрос аннулирования ранее утвержденных полномочий делегации России, функционирование демократических институтов в Азербайджане, ситуацию в Венгрии.

Ожидается, что в ПАСЕ обратятся генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.