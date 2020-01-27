Землетрясение в Турции: погибших уже более 40

Спасателям удалось извлечь из-под обломков 45 человек.

Землетрясение в Турции, последствия которого страна ликвидировала на протяжении выходных, унес жизни 41 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое агентство Anadolu.

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Землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло восточную провинцию Элазыг в пятницу вечером. Толчки ощущали также в соседних странах, включая Сирию и Грузию. В регионе ощущалось более 700 повторных толчков, девять - выше магнитуды 4,0.

Последнее тело извлекли из-под завалов в понедельник, сообщил Мехмет Гуллуоглу, руководитель Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Спасателям удалось спасти из-под обломков 45 человек. Они работали всю ночь в пятницу и в субботу при минусовых температурах - использовали руки, дрели и копатели, чтобы спасти людей из-под завалов.

Из 1607 пострадавших большинство уже выписали из больницы.

В регионе продолжаются спасательные работы. В них задействовано более 3800 человек, сотни транспортных средств и 22 служебные собаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал: тем, кто потерял свое жилье, построят дома со стальным каркасом.

Как сообщал УНИАН, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения размещался в поселке Сивриджи в провинции Элязиг.

В результате землетрясения было разрушено 76 зданий, 645 домов сильно повреждены.