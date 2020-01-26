В Турции сообщили о 38 жертвах землетрясения

В больницах остаются 104 пострадавших.

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек.

Как сообщает агентство "Анадолу", такие данные озвучил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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"Всего в больницу обратились 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находились 34 человека, сегодня это количество снизилось до 13", - сказал Коджа.

Также он напомнил, что с момента землетрясения прошло уже более 40 часов.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Подземные толчки ощущались в прилегающих к Елязигу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

Как сообщал УНИАН, 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения размещался в поселке Сивриджи в провинции Елязиг.

В результате землетрясения было разрушено 76 зданий, 645 домов сильно повреждены.

Ранее сегодня, 26 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 35 погибших. По его словам, за эти два дня экстренным службам удалось спасти жизни 45 человек. При этом спасатели считают, что еще 9 человек остаются под завалами.