В плавках и шапке: 50-летний британец проплыл под айсбергом в Антарктиде (видео)
14:33, 27 января 2020Мир
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К опасному заплыву мужчина готовился давно - закалял тело и мышцы.
Британский пловец первым в мире проплыл под айсбергом в Антарктиде.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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И все это при температуре воды около 0 градусов в одних плавках, шапке и очках. Льюису Пью - 50.
К опасному заплыву готовился давно - закалял тело и мышцы. Но несмотря на это - признается - это был самый страшный поступок в его жизни.
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