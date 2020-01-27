В плавках и шапке: 50-летний британец проплыл под айсбергом в Антарктиде (видео)

К опасному заплыву мужчина готовился давно - закалял тело и мышцы.

Британский пловец первым в мире проплыл под айсбергом в Антарктиде.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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И все это при температуре воды около 0 градусов в одних плавках, шапке и очках. Льюису Пью - 50.

К опасному заплыву готовился давно - закалял тело и мышцы. Но несмотря на это - признается - это был самый страшный поступок в его жизни.