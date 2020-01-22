В США арестовали группу неонацистов за подготовку теракта
В США арестовали трех участников неонацистской группировки "База" за подготовку к теракту во время митинга против оружия в Вирджинии.
Об этом сообщает Associated Press.
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27-летнего экс-резервиста Вооруженных сил Канады Джордана Мэтьюса и 33-летнего Брайана Марка Лемли обвинили в перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов с намерением совершить уголовное преступление. Также с ними был 19-летний Уильям Гарфилд Билбро из Дентона, штат Мэриленд, которому могут отменить обвинение по "перевозки и пребывания иностранцев".
Все они были членами экстремистско-расистской группировки "База".
По данным ФБР, "База" - группа неонацистов, которые действуют как военизированная организация, которая объявила войну меньшинствам в США и за рубежом. Целью группы является объединение высококвалифицированных членов, чтобы подготовить их к актам насилия.