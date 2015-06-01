Глава Еврокомиссии пригрозил Венгрии исключением из ЕС

Страна должна будет покинуть ЕС, если премьер-министр Виктор Орбан настоит на своем, заявил Юнкер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

"Тому, кто вводит смертную казнь, нет места в Европейском Союзе", - цитирует издание главу Еврокомиссии.

Несколько недель назад Виктор Орбан дал толчок дискуссии, заявив, что каждая страна ЕС должна иметь возможность сама решать, вводит ли она смертную казнь.

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Это, напоминает агентство Reuters, противоречит основополагающим соглашениям Евросоюза. Венгрия, как это и полагалось, отказалась от вынесения смертных приговоров перед тем, как в 2004 году вступила в Объединенную Европу.