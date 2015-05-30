В России похитили организатора митинга против агрессии в Украине

В Красноярске перед антивоенным пикетом с требованием немедленного прекращения агрессивных действий руководства РФ против Украины неизвестные в масках избили и похитили сопредседателя регионального отделения партии "Солидарность" Евгения Бабурина.

Об этом сообщил российский общественный активист, правозащитник и блогер Денис Стяжкин, пишет «Украинская правда».

#Красноярск избит и похищен Евгений Бабурин - лидер красноярской Солидарности. Накануне пикета против войны с Украиной. Ретвит! — Денис Стяжкин (@styazshkin) 30 Травень 2015

Антивоенный пикет должен был состояться в Красноярске на Театральной площади в 16:00, организаторами митинга были местные отделения "Солидарности" и РПР-ПАРНАС.

Ранее Бабурин стал объектом травли: вскоре после пикета за освобождение болотных узников и прекращение войны с Украиной, который Бабурин организовал 6 мая вместе с членом регионального политсовета движения Евгением Бахотским, Бабурину залили монтажную пену в глушитель автомобиля. Впоследствии на двери гаража Бабурина написали "Гараж фашиста. 9 мая", а замок на гараже залили клеем.

Ранее лидеру РПР-ПАРНАС в Новосибирске и его семье угрожали убийством. Кроме того, недавно запланированные праймериз демократической коалиции сорвали "православные активисты" и люди в камуфляже.