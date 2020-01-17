СМИ: в результате обстрела по американской авиабазе в Ираке пострадали 11 военных

В ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

В результате ракетного обстрела со стороны Ирана по американской базе в Иране 8 января пострадали 11 военных США.

Об этом сообщает Defense One со ссылкой на собственные источники.

На этой неделе американцев эвакуировали для госпитализации в больницы Кувейта и Германии с подозрениями черепно-мозговых травм.

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В то же время в военном командовании США отметили, что во время обстрела ни один американский военнослужащий не погиб.

«Ожидается, что военные вернутся в Ирак после обследования. Здоровье наших сотрудников является приоритетом, но мы не будем обсуждать состояние здоровья кого-то из них», – заявил полковник Майлс Кеггінс.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Вскоре премьер-министр Ирака Адель Абдель-Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить делегацию в Багдад для определения механизма вывода американских войск из страны.

Сейчас в Ираке размещены более 5 тыс. американских военных.