Россия оскорбляет память борцов с фашизмом – заместитель генсекретаря НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеообращения к участникам 8-го Киевского форума.

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”Полтора года назад украинцы вышли на улицы, они требовали сближения с Евросоюзом, осуждали коррупцию и нарушение прав человека, но пропаганда России показала Майдан как фашистов, которые хотят совершить государственный переворот, и это оскорбляет память тех, кто действительно боролся с фашизмом во Второй мировой войне. И сейчас, когда мы недавно отпраздновали 70-летие окончания Второй мировой войны, мы видим враждебные действия России по отношению к Украине, в то время, когда мы хотим видеть свободную и неделимую Европу”, - подчеркнул Вершбоу.