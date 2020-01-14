Камера на теле копа зафиксировала момент, когда он попал под поезд (видео)

Правоохранитель получил несколько переломов и был госпитализирован в больницу штата Джорджия.

В США поезд сбил офицера полиции в то время, когда он искал рядом с железнодорожными путями злоумышленников. Камера на его теле зафиксировала момент происшествия.

Об этом сообщает CNN.

На видео, опубликованном местным шерифом, видно, как офицер идет рядом с путями. В кадре спонтанно появляется поезд, и потом камера падает на землю.

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Потерпевший Андерсон выехал на сообщение о краже со взломом в доме рядом с железнодорожными путями.

Коп проверил заднюю часть дома, чтобы убедиться, что грабители спрятали ворованные вещи. Затем он прошел по тропе и увидел мужчину, несшего телевизор.

Когда полицейский связывался с диспетчерами, его догнал поезд. Офицер сошел с путей, считая, что выбранной дистанции хватит, чтобы не попасть под колеса поезда.

Отмечается, что правоохранитель получил несколько переломов и был госпитализирован в больницу штата Джорджия.