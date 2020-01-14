В Китае автобус рухнул в расщелину и взорвался: много раненных

В результате аварии два человек пропали без вести.

Два человека пропали без вести и еще 13 получили ранения в результате падения автобуса в расщелину, образовавшуюся в проезжей части в результате обвала грунта в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

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Инцидент произошёл около 17:30 по местному времени в результате обвала участка дороги по улице Наньдацзе города Синина, столицы провинции, сообщает regnum. Пассажирский автобус рухнул в образовавшийся провал, после чего прогремел взрыв.

Наньдацзе является очень перегруженной улицей города. Спасатели в течение долгого времени не могут найти пропавших без вести. Все раненые были немедленно доставлены в близлежащий госпиталь для оказания медицинской помощи. Пациентов в критическом состоянии нет. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.