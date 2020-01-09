В Иране перевернулся автобус: как минимум 19 погибших (фото)
13:03, 09 января 2020Мир
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В Иране один из худших показателей безопасности дорожного движения в мире.
Автобус въехал в ущелье за 130 км от иранской столицы Тегерана / twitter.com/isna_farsi
По меньшей мере 19 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии автобуса на севере Ирана.
Об этом сообщает BBC News.
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По информации местных СМИ, автобус въехал в ущелье за 130 км от иранской столицы Тегерана.
Чиновники говорят, что ДТП произошло из-за отказа тормозов. Среди пострадавших есть, в частности, беременная женщина и 4 детей возрастом до 6 лет.
Отмечается, что в Иране один из худших показателей безопасности дорожного движения в мире. В Национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями Ирана утверждают, что ежегодно в авариях гибнет более 15 тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, в канадской провинции Онтарио произошло масштабное ДТП с участием около 40 машин.
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