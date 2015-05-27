В МИД России утверждают, что встреча в "нормандском формате" не назначалась
В Министерстве иностранных дел России заявляют, что информация о том, что встреча в "нормандском формате" была сорвана по вине российской стороны, не соответствует действительности.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в среду, пишет Украинская правда.
В российском ведомстве утверждают, что "договоренности о встрече в Париже на текущей неделе не было, а была лишь инициатива рассмотреть такую возможность".
"Более того, в недавнем телефонном разговоре министров иностранных дел России и Украины Лаврова и Климкина было отфиксировано взаимное понимание в вопросе о том, что в настоящее время проведение встречи на уровне заместителей министров иностранных дел в "нормандском формате" представляется преждевременным…", - сказано в заявлении.
Читайте такжеКерри может договориться с Кремлем об участии США в "нормандском" формате
МИД РФ заявляет, что встречу проводить еще рано, "так как следует дождаться результатов начавшейся деятельности тематических рабочих подгрупп, созданных в рамках реализации Минских договоренностей, которые должны вновь собраться в Минске 2 июня 2015 года".