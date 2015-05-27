В МИД России утверждают, что встреча в "нормандском формате" не назначалась

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, обнародованном в среду, пишет Украинская правда.

В российском ведомстве утверждают, что "договоренности о встрече в Париже на текущей неделе не было, а была лишь инициатива рассмотреть такую возможность".

"Более того, в недавнем телефонном разговоре министров иностранных дел России и Украины Лаврова и Климкина было отфиксировано взаимное понимание в вопросе о том, что в настоящее время проведение встречи на уровне заместителей министров иностранных дел в "нормандском формате" представляется преждевременным…", - сказано в заявлении.

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МИД РФ заявляет, что встречу проводить еще рано, "так как следует дождаться результатов начавшейся деятельности тематических рабочих подгрупп, созданных в рамках реализации Минских договоренностей, которые должны вновь собраться в Минске 2 июня 2015 года".