Совет ЕС обновил свой список террористов и террористических организаций

Лица, группы и образования в списке подлежат замораживанию в ЕС их средств и других финансовых активов.

Совет ЕС 13 января обновил так называемый список террористов, в котором определены лица, группы и образования, в отношении которых применяются ограничительные меры в целях борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Лица, группы и образования в списке подлежат замораживанию в ЕС их средств и других финансовых активов. Также операторам ЕС запрещается предоставлять им средства и экономические ресурсы.

Читайте такжеПарламент Ирана назвал армию США и Пентагон террористическими организациями

Совет изначально создал этот список во исполнение Резолюции 1373/2001 СБ ООН, принятой после терактов 11 сентября 2001 года. Он регулярно просматривает этот перечень, по крайней мере каждые полгода, основываясь на регулярном обмене информацией между государствами-членами о любых новых фактах и событиях, касающихся списков.

Этот режим санкций является отдельным от режима, который выполняет резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015), и направлен против Аль-Каиды и ИГИЛ. ЕС также имеет собственный режим санкций, который позволяет ему самостоятельно применять санкции в отношении ИГИЛ и Аль-Каиды, а также лиц и организаций, связанных с ними или поддерживающих их.

Стоит отметить, США на днях ввели санкции против 17 иранских производителей стали и горнодобывающих компаний, а также на 8 физических лиц в ответ на недавние удары по базам в Ираке, где размещен американский контингент.