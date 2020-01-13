Экс-президенту Пакистана отменили смертный приговор
Пакистанский суд признал неконституционным заочный смертный приговор бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу.
Суд отменил приговор, рассмотрев ходатайство Мушаррафа, сообщает ZN.UA со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.
В суде решили, что уголовное дело о госизмене Мушаррафа, в рамках которого его в конце прошлого года приговорили смертной казни, не было подготовлено в соответствии с законом.
Генерал Мушарраф захватил власть во время переворота 1999 года и был президентом с 2001 по 2008 год.
BBC пишет, что приговор вряд ли приведут в исполнение. Генералу Мушаррафу разрешили уехать из страны в 2016 году. Сейчас он находится в Дубае.
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Обвинение в государственной измене находится на рассмотрении с 2013 года. Это связано с тем, что генерал Мушарраф приостановил действие конституции в 2007 году, когда он объявил чрезвычайное положение в связи с продлением срока его полномочий.
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В декабре он выпустил видеообращение с больничной койки, описав дело против него как "безосновательное".
В ноябре 2007 года генерал Мушарраф приостановил действие конституции и ввел чрезвычайное положение, что вызвало протесты. Он ушел в отставку в 2008 году.