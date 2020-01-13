Экс-президенту Пакистана отменили смертный приговор

Первез Мушарраф был президентом Пакистана с 2001 по 2008 год.

Пакистанский суд признал неконституционным заочный смертный приговор бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу.

Суд отменил приговор, рассмотрев ходатайство Мушаррафа, сообщает ZN.UA со ссылкой на пакистанскую газету Dawn.

В суде решили, что уголовное дело о госизмене Мушаррафа, в рамках которого его в конце прошлого года приговорили смертной казни, не было подготовлено в соответствии с законом.

Генерал Мушарраф захватил власть во время переворота 1999 года и был президентом с 2001 по 2008 год.

BBC пишет, что приговор вряд ли приведут в исполнение. Генералу Мушаррафу разрешили уехать из страны в 2016 году. Сейчас он находится в Дубае.

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Обвинение в государственной измене находится на рассмотрении с 2013 года. Это связано с тем, что генерал Мушарраф приостановил действие конституции в 2007 году, когда он объявил чрезвычайное положение в связи с продлением срока его полномочий.

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В декабре он выпустил видеообращение с больничной койки, описав дело против него как "безосновательное".

В ноябре 2007 года генерал Мушарраф приостановил действие конституции и ввел чрезвычайное положение, что вызвало протесты. Он ушел в отставку в 2008 году.