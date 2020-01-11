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Умер султан Омана

02:54, 11 января 2020
Мир
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Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид / фото: arabmir.net

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Об этом сообщило в субботу государственное информационное агентство страны со ссылкой на его канцелярию.

С 2015 года правитель Омана болел раком.

В СМИ не раз всплывала информация об ухудшении его состояния.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский находился в Омане, где у него были встречи на высшем уровне.

После сообщения о крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана Зеленский прервал поездку в Оман и вернулся в Киев.

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