Генсек НАТО призвал Иран полностью взаимодействовать с миром для расследования катастрофы самолета МАУ

Генсек НАТО заявляет, что нет причин не верить заявлениям стран Запада о сбитии украинского самолета иранской ракетой.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призывает Иран полностью взаимодействовать с международным сообществом для тщательного расследования катастрофы украинского самолета возле Тегерана.

Об этом Столтенберг сказал журналистам в Брюсселе перед участием в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел относительно ситуации в Ираке и Ливии.

"Это трагедия, и важно, чтобы мы могли установить все факты. По этой причине нам необходимо тщательное и прозрачное расследования, и я призываю Иран полностью участвовать и внести вклад в прозрачное и тщательное расследование", - подчеркнул Столтенберг.

Также он выразил искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких в ужасной катастрофе.

Кроме того, Столтенберг добавил, что надо ознакомиться с подробностями разведывательных данных в связи с появлением видео, на котором якобы ракета попадает в украинский самолет.

"Нет причины не верить сообщениям, которые мы видели из разных столиц от НАТО, и они выразили своё беспокойство относительно информации, указывающей, что самолет, вероятно, был сбит иранской системой противоракетной обороны. Именно поэтому нам необходимо тщательное расследование, и именно поэтому нам нужно установить все факты. И именно поэтому, это также столь важно, чтобы мы имели полное сотрудничество с иранской стороны в таком расследовании", - добавил Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов о возможном поражении самолета ракетой.