Держались за руки: американские супруги прожили в браке 64 года и скончались в один день (фото)

Билл Шафрат умер в доме престарелых в семь утра по местному времени. Его жена Нэнси, которая лежала на соседней кровати, скончалась спустя четыре часа.

В американском городе Вустер, штат Огайо, супруги прожили в браке 64 года и скончались в один день.

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Об этом сообщает издание Daily Mail.

88-летний Билл Шафрат умер в доме престарелых 25 декабря 2019 года примерно в семь утра по местному времени. Его жена Нэнси, которая лежала на соседней кровати, скончалась спустя четыре часа.

«Последние недели он уже не мог встать с постели. Тогда мы сдвинули его кровать и кровать с Нэнси в центр комнаты. Свои последние недели они в прямом смысле провели рука об руку», - рассказала их племянница Пэт Корнелиус.

У Шафратов не было детей. Билл имел 12 родных братьев и сестер, у него было много племянников и племянниц. Похороны Билла и Нэнси прошли 2 января в католической церкви Девы Марии, где они поженились.

Как сообщал УНИАН, супруги Джон и Шарлотта Хендерсон из города Остин, который расположен в американском штате Техас, отметили 80-летний юбилей совместной жизни.