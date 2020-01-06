Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Также в Белом доме отметили, что готовы вести переговоры с Тегераном о пересмотре условий ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп уверен, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

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Об этом он написал в Twitter. При этом в Белом доме сообщили, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном о пересмотре условий ядерной сделки.

«Трамп говорил, что открыт для встречи. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна, то конечно. Несомненно», - сказала советник Белого дома Келлиан Конуэй журналистам, передает Reuters.

Как сообщил по итогам экстренного заседания НАТО генсек Йенс Столтенберг, все участники встречи согласны, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. По его словам, новый конфликт на Ближнем Востоке не выгоден никому, Столтенберг призвал к его сдерживанию и деэскалации.

Иран заявил 5 января о сокращении обязательств по ядерной сделке. Это стало первым ответным шагом на ликвидацию главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в Багдаде.