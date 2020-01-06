Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза из-за обострения между США и Ираном

В немецком МИД отметили важную роль Европы в налаживании диалога между сторонами конфликта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести на следующей неделе встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации между США и Ираном.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Маас, в частности, отметил важную роль Европы в налаживании диалога между сторонами конфликта.

"В связи с этим я предложил (верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозепу Боррелю перенести встречу глав МИД стран ЕС на этой неделе, чтобы быстро согласовать совместные действия", - отметил Маас.

По его словам, страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно быстрее провести встречу для согласования дальнейших шагов в свете решения депутатов парламента Ирака положить конец военному присутствию иностранных сил в стране.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановлении операции против "Исламского государства" в Ираке.

Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".