Главу правительства Каталонии лишили мандата за сепаратистскую символику
11:32, 04 января 2020Мир
54 0
Также политику запрещено занимать государственные должности в течение 1,5 лет.
Иллюстрация REUTERS
Избирком Испании лишил мандата главу правительства Каталонии Жоакима Торру.
Об этом сообщает DW.
Читайте такжеКаталония в годовщину провозглашения независимости выдвинула Мадрида требованиеОтмечается, что избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, согласно которому политику запрещено занимать государственные должности в течение 1,5 лет.
Расследователи установили визиты сотрудников ГРУ в Барселону накануне референдума о независимости Каталонии
Суд также оштрафовал Торру на 30 тысяч евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его может только парламент Каталонии.
Ранее УНИАН сообщал, что в Испании арестовали украинца и россиянина в связи с каталонским кризисом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter