Главу правительства Каталонии лишили мандата за сепаратистскую символику

Также политику запрещено занимать государственные должности в течение 1,5 лет.

Избирком Испании лишил мандата главу правительства Каталонии Жоакима Торру.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеКаталония в годовщину провозглашения независимости выдвинула Мадрида требованиеОтмечается, что избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, согласно которому политику запрещено занимать государственные должности в течение 1,5 лет.

Расследователи установили визиты сотрудников ГРУ в Барселону накануне референдума о независимости Каталонии

Суд также оштрафовал Торру на 30 тысяч евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его может только парламент Каталонии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Испании арестовали украинца и россиянина в связи с каталонским кризисом.