Постпред Ирана о ликвидации генерала Сулеймани: США начали войну, будет месть

По словам дипломата Маджида Тахт-Раванчи, Иран ответит так, как посчитает нужным.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны.

Такое заявление он сделал в интервью CNN.

Читайте такжеПроклинали США и жгли флаги: Иран отреагировал на ликвидацию Сулеймани протестами (фото)«Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходят за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов», – сказал Тахт-Раванчи.

При этом он отметил, что на военные действия необходимо отвечать зеркально.

«Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран», – отметил посол.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января в иракском Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений «Корпуса Стражей Исламской Революции» (КСИР) Касема Сулеймани.

Операция по его ликвидации была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. По информации Пентагона, Сулеймани якобы разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе.