США отправят три тысячи десантников на Ближний Восток после ликвидации генерала Сулеймани

В регион направят военных 82 воздушно-десантной дивизии.

Вашингтон дополнительно разместит войска на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений с Ираном после ликвидации иранского генерала Кассима Сулеймани.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителей оборонного сектора США.

Отмечается, что в регион направят военных 82 воздушно-десантной дивизии. Ранее в связи с беспорядками у посольства США Вашингтон разместил в регионе 750 бойцов этого же подразделения. Новое развертывание сил будет затрагивать оставшуюся часть бригады – примерно 3 тысячи солдат.

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа.

Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби". Американские ракеты попали в колонну авто этого формирования.

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана. Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии. В настоящее время США настойчиво просят американских граждан покинуть территорию Ирака.