Россия не считает возвращение в G7 своим приоритетом

Российский дипломат утверждает, что «G7 теряет значимость».

Москва не будет добиваться своего возвращения в организацию «Большой семерки», в приоритетах Кремля – «Большая двадцатка».

Об этом в интервью Интерфакс рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Никаких приглашений (на очередной саммит G7 – УНИАН) не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный разговор, поскольку у нас совсем другие приоритеты. «Семерка» – не в их числе», – сказал он.

Читайте такжеСША ввели меры по сдерживанию России и Турции в Средиземноморье

Российский дипломат утверждает, что «G7 теряет значимость».

«То, что лидеры «семерки» встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, но значение всего этого мы совсем не преувеличиваем», – заявил Рябков.

Напомним, 31 октября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки" (G7).

В августе 2019 года вновь активизировались разговоры по поводу возможного возвращения России в Большую восьмерку G8 после соответствующих заявлений президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

Так, 20 августа Трамп заявил, что будет целесообразно разрешить России вернуться в «Большую семерку», после того как при президентстве Барака Обамы Россия была исключена из «Большой восьмерки».

При этом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон согласились, что Россию надо пригласить на конференцию «Большой семерки» (G7) в следующем году.

По данным телеканала, предложение пригласить Россию озвучил Макрон, Трамп согласился. Это уже не первый раз, когда Трамп загорается желанием вернуть путинскую Россию в Большую восьмерку. В июне 2018 года он уже активно лоббировал эту идею, однако тогда не получил достаточной поддержки других членов организации.

Активнее всех сопротивлялись Канада и Великобритания, также сдержанно выступала против Германия, а главным союзником Трампа оказалась Италия.

Справа УНИАН. Россия была исключена из «Большой восьмерки» в 2014 году из-за аннексии Крыма, и таким образом организация превратилась в «Большую семерку» - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.