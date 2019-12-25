В Германии считают Трампа более серьезной угрозой для мира, чем Путина и Ким Чен Ына

По результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, президента США считают угрозой для мира 41 процент опрошенных немцев, тогда как Ким Чен Ына – 17 , а Путина – 8 процентов.

Немцы считают президента США Дональда Трампа более серьезной угрозой для мира во всем мире, чем президента России Владимира Путина, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщает DW, об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 25 декабря, данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

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По результатам опроса, Трампа считают угрозой для мира 41 процент немцев. При этом лишь 17 процентов немцев видят угрозу, исходящую от Ким Чен Ына. Путина считают угрозой для мира 8 процентов респондентов, а Си Цзиньпина - 7 процентов.

Аналогичного мнения немцы придерживались и в 2018 году. Тогда Трампа объявили угрозой для мира 48 процентов немцев, Ким Чен Ына - 21 процент и Путина - 15 процентов.

Между тем опрос, проведенный социологическим институтом Kantar по заказу медиагруппы Funke, показал, что немцы больше доверяют президенту Франции Эмманюэлю Макрону, чем собственному канцлеру Ангеле Меркель. Так, 53 процента респондентов назвали свое доверие к Меркель скорее высоким, а 44 - скорее небольшим.

В то же время деятельность Макрона позитивно оценили 57 процентов респондентов, а негативно - 32 процента. Третье место по доверию у немцев занимает победитель выборов в Австрии Себастьян Курц (33 процента), а четвертое - Владимир Путин (26 процентов).

Примечательно, что в рейтинге доверия Путин опередил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (12 процентов). Последнее место в рейтинге занял Дональд Трамп - ему доверяют лишь 6 процентов немцев.