В США во время стрельбы в жилом доме ранили 13 человек

Инцидент произошел в одном из домов Чикаго, где вероятно, проходила вечеринка.

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в Чикаго в американском штате Иллинойс.

Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.

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Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в районе Энглвуд. В тот момент в жилом доме, вероятно, проходила вечеринка. Всех пострадавших госпитализировали.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в одном из мотелей Лас-Вегаса погибли пять человек, еще 13 получили ранения.