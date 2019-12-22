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В США во время стрельбы в жилом доме ранили 13 человек

16:50, 22 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.

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Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в районе Энглвуд. В тот момент в жилом доме, вероятно, проходила вечеринка. Всех пострадавших госпитализировали.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в одном из мотелей Лас-Вегаса погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

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Теги: #США#стрельба