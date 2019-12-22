В США во время стрельбы в жилом доме ранили 13 человек
16:50, 22 декабря 2019Мир
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Инцидент произошел в одном из домов Чикаго, где вероятно, проходила вечеринка.
Иллюстрация / REUTERS
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в жилом доме в Чикаго в американском штате Иллинойс.
Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местную полицию.
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Инцидент произошел сегодня, 22 декабря, в районе Энглвуд. В тот момент в жилом доме, вероятно, проходила вечеринка. Всех пострадавших госпитализировали.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, в результате пожара в одном из мотелей Лас-Вегаса погибли пять человек, еще 13 получили ранения.
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