В мотеле Лас-Вегаса сгорели пять человек, много раненых

Порядка 50 человек были эвакуированы.

В результате пожара в одном из мотелей Лас-Вегаса погибли пять человек, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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Трагедия произошла утром в субботу, 21 декабря в Alpine Motel Apartments, около бульвара Норт-Лас-Вегас.

“В здании не было тепла, и некоторые жители, возможно, использовали свои печи для отопления”, - сказал представитель пожарной охраны Лас-Вегаса Тимоти Шимански.

Когда спасатели приехали на вызов, они увидали, как густой дым окутывал трехэтажное здание, а некоторые люди выпрыгивали из окон. Пламя на первом этаже было локализировано через пять минут.

В результате трагедии погибли также две кошки и собака, порядка 50 человек были эвакуированы.

Пожарная служба спасения Лас-Вегаса назвала этот пожар самым смертоносным в истории города.