Die Zeit: Тень России

В статье «Тень России», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Карстен Лютер пишет о том, что когда государства-члены ЕС смотрят на восток, сегодня они видят в основном войну. То, что происходит в Украине, определяет вид. Противостояние с Россией накладывается на отношения с такими странами, как Грузия, Армения и Азербайджан, а также Молдова, Беларусь и Украина, таким образом, что для чего-то другого уже нет места. Это оказывает влияние на саммит ЕС с этими странами в четверг и пятницу в Риге.

Восточное партнерство – название стратегии Брюсселя в отношении этих стран. По крайней мере, с тех пор, как год назад Майдан освободил украинское государство и в то же время привел к конфликту с Москвой, оно висит на волоске. Начатая в 2009 году программа должна была дать стимулы для демократического и экономического преобразования, приблизить страны к принципам ЕС и создать более тесные связи: политические, экономические и социальные. Конкретная перспектива присоединения не была с этим связана, но страны-партнеры с самого начала считались потенциальными кандидатами восточного расширения ЕС.

Однако, с самого начала у 28 государств-членов ЕС были очень разные представления о том, какие цели должны быть у сотрудничества с восточными партнерами, и как далеко оно должно зайти. Война в Украине и ее предыстория только усугубили эту неопределенность. Поэтому в Риге не будет признания Евросоюзом того, что путь партнерства ведет к членству, несмотря на то, что Молдова, Грузия и Украина по-прежнему надеются на вступление. Армения, Азербайджан и Беларусь не готовы говорить о такой перспективе вообще. Все больше похоже на отношения на расстоянии, чем на настоящее сближение.

То, что три из шести стран выбрали европейский путь, в то время как остальные три сомневаются и ориентируются на Россию - это лишь самая легка часть проблемы, с которой ЕС столкнулся на восточной периферии: Различные амбиции и интересы стран-партнеров требуют дифференцированной политики. Восточное партнерство, которое может стать результатом саммита в Риге, должно быть ориентировано на индивидуальные конкретные потребности и ситуации шести государств-членов.

Но реальная проблема гораздо более фундаментальна: Насколько ЕС должен учитывать Россию в своих отношениях с восточными партнерами? Государства должны решать свою собственную судьбу самостоятельно и без давления извне, быть свободными в своем выборе партнеров - этот принцип Запад неоднократно с начала войны в Украине противопоставлял попыткам России, всеми недобросовестными средствами пропаганды вплоть до насилия получить влияние на политический путь бывших советских республик.

«Партнерство имеет явную антироссийскую окраску»

Но сохранять баланс между Востоком и Западом по-прежнему трудно. Это знают страны ЕС, которые становятся более осторожными в своих обещаниях. И это знают страны-партнеры, которые в случае Грузии, Молдовы и Украины стали скромнее в своих требованиях. Но они хотят, по крайней мере, услышать, что существующее соглашение об ассоциации еще не является для них билетом в Европу.

В Риге этого даже не стоит ожидать. Потому что Москва воспринимает сближение этих стран с ЕС, по-видимому, как провокацию, также как их стремление ко вступлению в НАТО. Каждый шаг в сторону экономического сотрудничества с Западом и политической модернизации на основе демократии и верховенства закона кажется России угрозой собственным интересам - потому что так она теряет доступ к созданной по своему усмотрению сфере влияния, как это понимают ее постсоветские соседи. Еще в прошлом месяце, министерство иностранных дел России подтвердило «очень негативное» отношение Кремля к предстоящему саммиту в Риге. «Суть этого партнерства имеет явную антироссийскую окраску», сказал пресс-секретарь, угрожая «очень жесткой и принципиальной реакцией».

Выглядит, конечно, так, будто агрессивная непримиримость России произвела на страны ЕС неизгладимое впечатление. Неудавшийся саммит в Вильнюсе в 2013 году, когда украинский президент Виктор Янукович под давлением России неожиданно не подписал уже заключенные соглашения с ЕС, стал поворотным: прозападные протесты в Киеве, падение правительства, затем развязанная Москвой война на востоке страны после аннексии Крыма. Все это полностью изменило условия для Восточного партнерства.

Теоретически все еще ничто не мешает включить Россию в формирование партнерства, только потому что она имеет тесные экономические связи с заинтересованными странами. Но еще более важно было бы, в то же время отправить четкий сигнал, что это не решение «или-или», и, что будущее этих стран не будет предметом переговоров между крупными державами. Сотрудничество между ЕС и его восточными соседями не исключает хорошие отношения с Россией. Или еще яснее: Это не враждебный акт ЕС по отношению к России, если ЕС поможет бывшим советским республикам, при условии, что они этого хотят, в политической и экономической модернизации, которую в Москве проспали.