В Британии супруги превратили двухэтажный автобус в приют для бездомных (фото)

Средства на переоборудование транспорта собирали с октября 2018 года.

В Уэльсе (Великобритания) пара превратила двухэтажный автобус в мобильный дом для бездомных.

Об этом сообщает UNILAD.

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В приюте есть кровати, душ, туалет с кухней. Автобус планируют запустить уже через несколько недель. Средства на переоборудование транспорта собирали с октября 2018 года. По словам супругов, на инициативу их вдохновил похожий проект «Бристольский дом на ночь» в Бристоле.

Весь проект стоил около 20 тысяч фунтов стерлингов. Сначала приобрели старенький автобус, который руками десятков волонтеров превратили в приют для бездомных, оборудовав его необходимым для временного проживания бытом.

Впрочем, группа волонтеров до сих пор собирает средства на работу самого автобуса.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании на фоне роста количества людей, не имеющих жилья, благотворительные организации разрабатывают новые приложения для мобильных гаджетов, которые помогают бездомным найти места, где можно бесплатно поесть.