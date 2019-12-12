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В Британии супруги превратили двухэтажный автобус в приют для бездомных (фото)

14:19, 12 декабря 2019
Мир
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Группа волонтеров до сих пор собирает средства на работу самого автобуса / unilad.co.uk

Об этом сообщает UNILAD.

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В приюте есть кровати, душ, туалет с кухней. Автобус планируют запустить уже через несколько недель. Средства на переоборудование транспорта собирали с октября 2018 года. По словам супругов, на инициативу их вдохновил похожий проект «Бристольский дом на ночь» в Бристоле.

Весь проект стоил около 20 тысяч фунтов стерлингов. Сначала приобрели старенький автобус, который руками десятков волонтеров превратили в приют для бездомных, оборудовав его необходимым для временного проживания бытом.

Впрочем, группа волонтеров до сих пор собирает средства на работу самого автобуса.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании на фоне роста количества людей, не имеющих жилья, благотворительные организации разрабатывают новые приложения для мобильных гаджетов, которые помогают бездомным найти места, где можно бесплатно поесть.

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Теги: #Великобритания#бездомные