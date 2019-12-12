Сын Трампа застрелил в Монголии редкого зверя: разрешение оформили задним числом

Разрешение на убийство редкого архара было выдано Трампу-младшему второго сентября, после его отъезда из региона, где проходила охота.

Сын президента США Дональд Трамп-младший убил во время охоты в Монголии редкого архара по разрешению местного правительства, оформленному задним числом. Об этом сообщает ProPublica со ссылкой на документы. Как отмечается, разрешение на убийство было выдано Трампу-младшему второго сентября, после его отъезда из региона, где проходила охота. Читайте такжеThe Times: Иванка Трамп искала бизнес-партнеров в России через шпиона, который написал скандальное досье ее отца До своего отъезда из Монголии сын американского лидера также встретился с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой. Официальный представитель сына Трампа сообщил, что поездка являлась частной экспедицией.

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