Сын Трампа застрелил в Монголии редкого зверя: разрешение оформили задним числом
12:05, 12 декабря 2019Мир
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Разрешение на убийство редкого архара было выдано Трампу-младшему второго сентября, после его отъезда из региона, где проходила охота.
Дональд Трамп-младший в Монголии / фото Instagram
Сын президента США Дональд Трамп-младший убил во время охоты в Монголии редкого архара по разрешению местного правительства, оформленному задним числом.
Об этом сообщает ProPublica со ссылкой на документы.
Как отмечается, разрешение на убийство было выдано Трампу-младшему второго сентября, после его отъезда из региона, где проходила охота.
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До своего отъезда из Монголии сын американского лидера также встретился с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой.
Официальный представитель сына Трампа сообщил, что поездка являлась частной экспедицией.
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