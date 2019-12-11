Washington Post: Чиновник из Украины опроверг ключевое свидетельство в импичменте Трампа

Однако, его слово вряд ли поставят выше показаний под присягой двух членов американской администрации.

В то время, как демократы объявили обвинения президенту Дональду Трампу за двумя статьями в ходе процедуры импичмента, важный свидетель из Украины поставил по сомнение ключевой кусок пазла. Но скептическое отношение к его утверждениям оправдано.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что речь идет об Андрее Ермаке. Он один из главных помощников президента Украины Владимира Зеленского, который регулярно поддерживал связь с окружением Трампа. Он отрицает утверждение, что чиновник из команды лидера США сказал ему об «обмене услугами», который включал передачу военной помощи.

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Этим американским чиновником был посол США в ЕС Гордон Сондленд. В показаниях для Конгресса он рассказал, что первого сентября в Варшаве сказал Ермаку об этом. Но украинец теперь отрицает этот эпизод. Он утверждает, что Сондленд не отводил его в сторону, а беседа с ним была вполне поверхностная.

«Гордон и я никогда не оставались вдвоем. Мы столкнулись в коридоре возле лифта, когда я шел мимо», - сказал Ермак.

«Я помню, – у меня все в порядке с памятью – что мы говорили о том, как прекрасно прошла встреча. И это все, о чем мы говорили», - добавил он.

Издание пишет, что это важный эпизод. Хотя в деле об импичменте изучаются многочисленные встречи чиновников Белого дома, эта конкретная встреча была подтверждением, что об «обмене услуга за услугу» американская сторона говорила с Украиной, в частности в контексте военной помощи.

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«Я сказал Ермаку, что, по моему мнению, разблокировка военной помощи США не произойдет до тех пор, пока Украина не предпримет определенных действий в направлении публичных заявлений, которые мы обсуждали много недель», - сказал Сондленд.

Если такого разговора действительно не было, тогда часть дела демократов об импичменте становится более шаткой. К тому же уже существует определенная неуверенность относительно того, когда именно Украина узнала о задержке военной помощи. И если Киев ничего не знал о блокировке, как тогда его можно было использовать как рычаг влияния против украинской стороны? По мнению издания, не исключено, что Сондленд решит удалить эпизод с Ермаком из своих показаний. Такое уже происходило. В конце концов, описание эпизода было добавлено им после показаний в Конгрессе.

Однако, посол США в ЕС не единственный, кто говорил об этом в своих показаниях. Бывший помощник Белого дома Тим Моррисон также рассказывал, как Сондленд отвел Ермака в сторону на разговор. И что американский посол потом в деталях пересказал ему суть разговора с украинским чиновником. Таким образом, есть два свидетеля под присягой, которые могут понести наказание за ложные показания. Сондленд и Моррисон были свидетелями республиканцев и не собирались обвинять Трампа в нарушениях.

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Теперь их слово противопоставляются слову Ермака, который не давал показаний под присягой. Также существует немало причин, почему Украина заинтересована поставить под сомнение эпизод. Украинцы стараются избегать обвинений в адрес Трампа. В частности, президент Владимир Зеленский заверил, что не испытывал никакого давления со стороны американского лидера. Но, в конце концов, в этом нет ничего удивительного, учитывая зависимость Украины от военной помощи США.

Поддержать дело против Трампа означало бы настроить против себя президента США, который будет на своем посту еще целый год, а возможно и больше. Более того, утверждение об отсутствии давления со стороны Трампа, который требовал открыть выгодные ему расследования, кажется сомнительным, если учесть разницу сил между странами.