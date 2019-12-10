Twitter назвал самого обсуждаемого в соцсети политика за 2019 год

Соцсеть подвела итоги 2019 года.

Президент США Дональд Трамп стал политиком, которого больше всего обсуждали в твиттере.

Об этом говорится в итогах года, которые подвела администрация соцсети, передает «Радио Свобода».

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Самый популярный твит написал 5 января японский миллиардер и коллекционер произведений искусства Юсаку Маедзава, когда объявил розыгрыш миллиона долларов. Для этого нужно было подписаться на его страницу и распространить твит. 100 победителей, определенных жеребьевкой, должны получить по 10 тысяч долларов. По состоянию на 10 декабря запись ретвитнули около 4,5 миллиона пользователей.

Среди самых популярных твитов оказалось также изображение куриного яйца, которое предлагали распространить, чтобы побить мировой рекорд ретвитов.

Самым обсуждаемым фильмом в твиттере этого года стал блокбастер Marvel «Мстители: Финал», самым обсуждаемым актером – британец Том Холланд, который играет «Человека-паука» в фильмах вселенной Marvel.