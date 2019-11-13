В сети показали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком (видео)

В удаленной сцене Тони Старк в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью Морган.

Tony Stark meets adult Morgan Stark in this new deleted scene from #AvengersEndgame pic.twitter.com/Yg2ByJcAiM — cosmic (@Q82004yousef1) November 12, 2019

Стриминговый сервис Disney+ показал расширенную версию супергеройской ленты "Мстители: финал" от киностудии Marvel.

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Так, в удаленной сцене Тони Старк (Роберт Дауни мл.) в последний раз встречается со своей повзрослевшей дочерью Морган в исполнении Кэтрин Лэнгфорд. Место действия происходит в промежуточном мире, куда Старк попадает после смерти.

"Думаю, что я совершил ошибку. Это было плохое решение", - говорит он Морган.

Дочь отвечает, что она сильная, как ее мама, и счастлива, что смогла провести с отцом хотя бы столько времени, сколько было суждено. После этого разговора Железный человек смог принять то, что он умер, пожертвовав жизнью, и спас друзей, родных и Вселенную от суперзлодея Таноса.