В Германии мужчина выплатит штраф в тысячу евро за отказ сдавать жилье иностранцам

Эти средства от 81-летнего немца должен получить мужчина из Буркина-Фасо.

Суд в немецком Аугсбурге назвал "абсолютно неприемлемым" решение 81-летнего мужчину сдавать в аренду свое жилье исключительно немцам.

Суд во вторник, 10 декабря, пришел к выводу, что это является "открытой дискриминацией иностранцев". Теперь владелец жилья должен оплатить компенсацию в тысячу евро мужчине с Буркина-Фасо, который хотел переехать из Мюнхена в Аугсбург. Об этом пишет DW.

Суд признал, что ответчик дискриминировал истца за его расовой или этнической принадлежностью и полностью удовлетворил иск заявителя.

Кроме того, суд запретил немцу-арендодателю писать, что он сдает свое жилье "только немцам" в будущих объявлениях. В случае несоблюдения этого требования ему грозят большие штрафы.

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81-летний мужчина в свою очередь мотивировал свое поведение будто предыдущим негативным опытом сдачи в аренду своего жилья. По его утверждениям, ранее он сдал свое жилье якобы турецком наркодилеру. В ответ на это судья отметил, что "преступления и правонарушения совершают люди, а не граждане".

Ранее другие суды уже присуждалась иностранцам возмещения убытков, если им было отказано в аренде жилья из-за их происхождения.

По оценкам Федеральной службы по противодействию дискриминации, около 70 процентов людей с миграционным происхождением чувствуют себя дискриминированными во время поиска жилья.