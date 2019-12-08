В Индии произошел масштабный пожар на фабрике: более 40 человек погибли

Спасти удалось по меньшей мере 50 человек. Многие из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли по меньшей мере 43 человека.

Как сообщает Deutsche Welle, по словам представителя правительства Индии, большинство жертв были сотрудниками предприятия, расположенного в районе Анадж Манди в центральной части индийской столицы.

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Пожарные сообщают, что удалось спасти по меньшей мере 50 человек. Многие пострадавшие доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

По данным агентства ANI, в спасательных работах задействованы около 30 пожарных команд, которым пришлось бороться с огнем с расстояния около 100 метров, поскольку здание находится в труднодоступном для транспорта переулке. Пламя удалось потушить, продолжаются поиски пострадавших и погибших.

На момент начала пожара рано утром по местному времени большинство из погибших спали на разных этажах четырехэтажного дома, в котором производили, в основном, школьные ранцы и детские игрушки, а также упаковочные материалы. Причины пожара выясняются.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что власти окажут всю возможную помощь.

Как сообщал УНИАН, в Индии четверо мужчин изнасиловали, убили и сожгли девушку. Это повлекло волну протестов по всей стране. 6 декабря полиция застрелила четырех подозреваемых в изнасиловании и убийстве женщины.