Вице-президент США отказался рассекретить содержание своего разговора с Зеленским

Речь идет о слушаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Вице-президент США Майк Пенс отклонил просьбу председателя Палаты представителей разведки Адама Шиффа рассекретить содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 18 сентября.

Об этом сообщает The Hill.

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Отмечается, что соответствующее заявление было сделано после того, как один из главных помощников Пенса дал показания о разговоре на слушаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

"Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрыто, канцелярия вице-президента даже не знает, что он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот дурацкий комитет проводит фиктивное расследование", – отметил Пенс.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.