цей матеріал доступний українською

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2

09:35, 04 декабря 2019
Мир
148 0
REUTERS

Об этом говорится в сообщении ГЧС Алма-Атинской области.

Читайте такжеЗемлетрясение в Албании: полсотни погибших, тысячи травмированных

"Сетью сейсмических станций... 4 декабря 2019 года в 01 часов 38 минут Алма-Атинского времени зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр землетрясения расположен в 303 км на северо-восток от города Алма-Аты на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.2. Глубина 15 км.

Сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Казахстан