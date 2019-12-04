В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
09:35, 04 декабря 2019Мир
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Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на северо-восток от города Алма-Ата на глубине 15 км.
REUTERS
На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Об этом говорится в сообщении ГЧС Алма-Атинской области.
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"Сетью сейсмических станций... 4 декабря 2019 года в 01 часов 38 минут Алма-Атинского времени зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эпицентр землетрясения расположен в 303 км на северо-восток от города Алма-Аты на территории Казахстана. Магнитуда MPV 5.2. Глубина 15 км.
Сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.
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