У Трампа назвали "бредом" отчет о расследовании относительно импичмента

В Белом доме заявили, что проект отчета об импичменте не содержит никаких доказательств нарушений со стороны президента США.

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не содержит никаких доказательств виновности главы государства.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

"По итогам одностороннего фальшивого процесса глава комитета по разведке Адам Шифф и демократы не смогли предоставить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа", - заявила Гришэм.

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"Отчет Шиффа звучит, как бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал проект отчета об импичменте с обвинением президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете сообщается, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал попыткам Конгресса провести расследование.