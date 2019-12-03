Минобороны Эстонии не верит в диалог с Москвой: "мы не можем дать им то, чего они хотят"

Министр обороны Эстонии расценивает Россию как угрозу.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что потребность в НАТО на сегодня сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия снова представляет угрозу.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на портал ERR.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", - заявил Луйк.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости дополнительного диалога с Россией. По словам министра, Эстония к такой возможности относится скептически.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Россияне, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят россияне", - отметил Юри Луйк, не уточнив при этом, о чем идет речь.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что может заставить президента России Владимира Путина пойти на уступки в пользу Украины во время встречи "нормандской четверки".