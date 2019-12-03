Под Лондоном автомобиль наехал на группу людей, погиб ребенок

Полицейские заявили, что считают наезд преднамеренным.

В пригороде Лондона автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы. Погиб 12-летний мальчик, еще пять человек пострадали. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 51-летний мужчина.

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Один из пострадавших говорит, что водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Полиция начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве, передает Би-би-си.

Другие пострадавшие - двое 15-летних подростков, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Экстренные службы сообщают, что угрозы их жизни нет.

Полицейские заявили, что считают наезд преднамеренным. Стало известно о задержании 51-летнего мужчины по подозрению в наезде на подростков.

Полиция выпустила ориентировку на автомобиль Ford KA серебристого цвета. Представитель полиции графства Эссекс, к которому формально относится лондонский пригород Дебден, сказал, что водитель не остановился, врезавшись в людей.

Погибший мальчик был учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд, подтвердила главный учитель школы Хелен Гаскойн. Там же учатся пострадавшие дети.

Один из пострадавших мальчиков, 15-летний Альфи Барнс, рассказал, что они с друзьями шли по тротуару, когда их сбила машина. По его словам, он услышал за спиной звук набиравшего обороты двигателя, после чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу. Он считает, что водитель специально наехал на них.

Сыщик из отдела тяжких преступлений полиции Кента и Эссекса Роб Кирби назвал случай шокирующим и обратился к водителям, которые могли быть рядом, попросив у них записи с автомобильных камер.

"Я хотел бы поблагодарить людей, которые звонили нам, предоставляя информацию, которые говорили с полицейскими, а также тех, кто оказал необходимую медицинскую помощь на месте", - говорится в заявлении полиции от его имени. "Мы ищем серебристый Ford KA с вмятинами на передней части", - добавил он.

Уиллингейл-Роуд, где находится школа, перекрыта полицией.