В российском Ростове пройдет шестой парад детских войск

Об этом говорится в сообщении министерства обороны России.

Согласно сообщению, в мероприятии примут участие около 500 детей в возрасте от 4 до 10 лет. Каждое «подразделение» парадного расчета продемонстрируют свое знамя, девиз, песню и пройдет торжественным маршем перед ветеранами.

В ходе праздника военнослужащие и кадеты проведут показательные выступления по рукопашному бою, а воспитанники дошкольных образовательных учреждений исполнят песни и хореографические композиции.

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Данное мероприятие проходит в шестой раз, сообщают в российском оборонном ведомстве.