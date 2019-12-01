Потребительство – это вирус: Папа Римский призвал людей противостоять шоппингу

Франциск выступил с этим заявлением в промежутке между двумя крупнейшими днями покупок в году: "черной пятницей" и "киберпонедельником".

После «черной пятницы» Папа Римский Франциск призвал людей противостоять чрезмерному потребительству накануне Рождества, назвав это «вирусом, который атакует веру и оскорбляет нищих».

Читайте также"Черная пятница" в разгаре: в Киеве сотни людей стоят в очередях за скидками (видео)Как сообщает Reuters, об этом он сказал во время проповеди 30 ноября.

«Когда вы живете ради вещей, их никогда не хватает, жадность возрастает, а другие люди становятся препятствиями в гонке», - сказал Папа Римский.

Он добавил, что во многих местах мира сейчас «потребительство является господствующим».

Папа Римский отметил, что «потребительство - это вирус, который разъедает веру», поскольку он заставляет людей забыть «брата, который стучится в ваши двери».

Франциск выступил с этим заявлением в промежутке между двумя крупнейшими днями покупок в году во многих странах: «черной пятницей» и «киберпонедельником».

В этом году онлайн-продажи в США достигли 7,4 миллиарда долларов в «черную пятницу», что почти на 20% больше, чем в прошлом году.